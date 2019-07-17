الزمالك يطير إلى الجونة الجمعة لخوض المباراة المؤجلة بينهما...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال على السفر إلى الجونة الجمعة المقبل، لمواجهة الأخير الأحد المقبل فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وسيخوض الفريق تدريبات جماعية عصر الجمعة، فور وصوله على أن يرسم خالد جلال خطة المباراة بعد هذا التدريب ودراسة فريق الجونة بالفيديو.
ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.
ولا بديل للزمالك عن الفوز فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.
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