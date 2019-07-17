شكرا لقرائتكم علاء ميهوب مرشح لمعاونة المعلم فى تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل علاء ميهوب المدير الفني لنادي الترسانة، فى دائرة المرشحين للانضمام للجهاز الفنى القادم للمنتخب الوطنى، لشغل منصب المدرب العام خلفا لهاني رمزي المدرب العام ضمن الجهاز الفنى السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى.

وشهدت الساعات الماضية، تصدر حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، الترشحيات الخاصة بالمدرب الجديد للفراعنة، مع ترشيح العديد من الأسماء للجهاز المعاون للمعلم من ضمنها علاء ميهوب لشغل منصب المدرب العام.

وتولى علاء ميهوب مهمة المدرب العام بالنادي الأهلي مع البرتغالى مانويل جوزية وحسام البدرى، ويقود حاليا فريق الترسانة فنيا.