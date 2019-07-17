شكرا لقرائتكم أحمد بلال يرشح هؤلاء الثلاثة لقيادة المنتخب الوطنى خلفا لأجيري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد نجم الأهلى السابق أحمد بلال، أن منتخب مصر يحتاج إلى مدير فنى قوى يتميز بشخصية قوية فى القيادة خلفا للراحل المكسيكى خافيير أجيرى .
وحرص نجم الأهلى السابق على ترشيح 3 الأسماء لتولى قيادة الفراعنة فى المرحلة المقبلة وهم ، حسام البدرى وحسام حسن وإيهاب جلال .
وأضاف بلال أن منتخب مصر يحتاج مدير فنى كفاءه و لديه قدرة حقيقية على تكوين فريق ، مشيرا إلى أن المنتخب يحتاج إلى بناء من أول وجديد .
وكان منتخب الفراعنة ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات تحت قيادة أجيرى، الذى تمت إقالته عقب وداع المنتخب لكان 2019 مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال يرشح هؤلاء الثلاثة لقيادة المنتخب الوطنى خلفا لأجيري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.