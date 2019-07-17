شكرا لقرائتكم أحمد بلال يرشح هؤلاء الثلاثة لقيادة المنتخب الوطنى خلفا لأجيري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نجم الأهلى السابق أحمد بلال، أن منتخب مصر يحتاج إلى مدير فنى قوى يتميز بشخصية قوية فى القيادة خلفا للراحل المكسيكى خافيير أجيرى .

وحرص نجم الأهلى السابق على ترشيح 3 الأسماء لتولى قيادة الفراعنة فى المرحلة المقبلة وهم ، حسام البدرى وحسام حسن وإيهاب جلال .

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وأضاف بلال أن منتخب مصر يحتاج مدير فنى كفاءه و لديه قدرة حقيقية على تكوين فريق ، مشيرا إلى أن المنتخب يحتاج إلى بناء من أول وجديد .

وكان منتخب الفراعنة ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات تحت قيادة أجيرى، الذى تمت إقالته عقب وداع المنتخب لكان 2019 مباشرة.