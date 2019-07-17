شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطلب 15 مليون جنيه و3 لاعبين للموافقة على بيع "متولي" للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو النادي الإسماعيلي 15 مليون جنيه بجانب 3 لاعبين من أجل الموافقة على انتقال محمود متولي مدافع الدراويش للقلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف الجارية.

وعلم "الخليج 365" أن الأيام الماضية شهدت تكثيف المفاوضات بين الإدارة الأهلاوية ونظيرتها في الإسماعيلي لإتمام صفقة متولي لتدعيم الدفاع الأحمر في الصيف.

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وقال مصدر في الأهلي : رغم أن القلعة الحمراء تتفاوض بقوة مع على جبر مدافع بيراميدز إلا أنها لم تغلق باب التفاوض مع متولي حيث فتحت خط اتصالات معه ورحّب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء لكنه ألقى بالكرة في ملعب إدارة الإسماعيلي وطلب موافقتها لإتمام الصفقة.

وأوضح المصدر أن الأهلي عرض في البداية 11 مليون جنيه وإعارة لاعب أهلاوي للأسماعيلي لكن هذا العرض لم يلق قبول في الدراويش الذين طلبوا انتقال ثلاثة لاعبين نهائياً للقلعة الصفراء و15 مليون جنيه حتى تتم الصفقة.

مطالب الإسماعيلي تبدو صعبة للغاية في الأهلي خاصة أن الدراويش طلبوا ضم 3 لاعبين نهائياً وليس على سبيل الإعارة الأمر الذى جعل الإدارة الحمراء تُكثف مفاوضاتها مع نظيرتها في الإسماعيلي من أجل الوصول إلى حل وسط لحسم الصفقة التى يتمناها الاهلي لتدعيم الدفاع الأحمر.