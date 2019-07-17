شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطلب 15 مليون جنيه و3 لاعبين للموافقة على بيع "متولي" للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مطالب الإسماعيلي تبدو صعبة للغاية في الأهلي خاصة أن الدراويش طلبوا ضم 3 لاعبين نهائياً وليس على سبيل الإعارة الأمر الذى جعل الإدارة الحمراء تُكثف مفاوضاتها مع نظيرتها في الإسماعيلي من أجل الوصول إلى حل وسط لحسم الصفقة التى يتمناها الاهلي لتدعيم الدفاع الأحمر.
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