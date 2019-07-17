شكرا لقرائتكم الأهلى يقيد نجم أزمته مع الزمالك فى قائمة السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل فريق سلة الأهلى القائمة المبدئية للفريق فى الموسم الجديد إلى اتحاد كرة السلة والتى تتضمن سم أحمد إسماعيل الوافد الجديد من دورى الجامعات الأمريكية.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى بالفريق الأحمر أن القائمة تم إرسالها للاتحاد يوم 13 يوليو الجارى ، وتتضمن اسم أحمد إسماعيل مع باقى لاعبى الفريق ، تحسبا لضمه وقيده فى سجلات النادى بالاتحاد .

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كان النادى الأهلى أعلن عن التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الزمالك السابق و المحترف بدورى الجامعات الأمريكية ، فتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد اللعبة لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب ، وقرر مسئولى الاتحاد تحويل الأزمة إلى لجنة شئون اللاعبين

كان حسين البشبيشى رئيس لجنة شئون اللاعبين أكد انه سيتم الت فى الأمر وفقا للوائح و القوانين الخاصة بانتقال اللاعبين ، و بين الأندية ، بعد دراسة الاوراق و المستندات التى يتقدم بها أطراف الأزمة.