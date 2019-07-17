شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: المنتخب أحزننا والمدرب الوطنى الأنسب لقيادة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، المنتخب الوطنى بالتسبب فى خذلان الشعب المصرى وتسبب فى دوامة أحزان كبيرة بعد الخروج من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 . وأكد جمال فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" : "منتخب مصر خذل الشعب المصرى وأحزننا كثيراً بعد أن ودع البطولة المقامة على أرضه وبين جماهيره ، مضيفا أن مصر نظمت بطولة رائعة والجماهير المصرية أثبتت حضورها فى المدرجات فى مشهد رائع يؤكد إقتراب ظهورها فى المباريات المحلية " وأيد نجم منتخب مصر الأسبق المدرب الوطنى واصفا ايه بانه الانسب بلاشك والادرى بطبيعة اللاعب المصرى كما أن أفضل نتائج الفراعنة كانت تحت القيادة الوطنية ، وهذه المرحلة تحتاج لعودة حسن شحاته لقيادة المنتخب " Advertisements وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء واستقال هاني أبو ريدة، من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعلن اقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير اجيري والجهاز المعاون بالكامل. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى الجمعة المقبلة، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال عبد الحميد: المنتخب أحزننا والمدرب الوطنى الأنسب لقيادة الفراعنة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.