البطل المصري أحمد عدلي يتوج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019...

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جدة - عمرو شويل فاز البطل المصري أحمد عدلي ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 والمقامة حالياً في تونس في الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الجاري. وتوج عدلي باللقب برصيد 8 نقاط من تسع مباريات وأداء 2814، وبذلك أكد أحمد عدلي تأهله لتمثيل قارة أفريقيا في بطولة كأس العالم في روسيا - سبتمبر 2019، حيث كان عدلي قد تأهل بالفعل بعد التتويج ببطولة المنطقة الأفريقية التي أقيمت في مومباسا بكينيا. Advertisements وتعتبر البطولة الأفريقية وسيلة للمشاركة فى كأس العالم للشطرنج الفردى، والمقرر إقامتها فى روسيا خلال سبتمبر المقبل. ويضم منتخب مصر الأول للرجال الدكتور باسم سمير أمين "المصنف الأول فى أفريقيا، وأول لاعب أفريقى وعربى يتجاوز فى تصنيفه الدولى 2700 نقطة"، وأحمد عدلى بطل العالم للشطرنج السابق، وأدهم فوزى وعبدالرحمن هشام. فيما يضم منتخب مصر للسيدات كلا من شروق ناجى وفا، شاهندة ناجى وفا، آية معتز وإيمان الأنصارى، تحت إشراف المدير الفنى الكابتن عصام الجندى.

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