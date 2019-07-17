شكرا لقرائتكم ستيف بروس يعد بتحقيق النجاح مع نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وعد ستيف بروس، المدير الفني الجديد لفريق نيوكاسل الإنجليزي، يوم الأربعاء، بأنه سيفعل ما بوسعه من أجل تحقيق النجاح مع الفريق، وذلك عقب الإعلان رسمياً عن تعيينه في المنصب لمدة ثلاثة أعوام.

ويخلف بروس (58 عاماً) في هذا المنصب، المدرب السابق لسندرلاند وهال سيتي وشيفيلد وينزداي، الإسباني رافاييل بينيتيز الذي رحل عن تدريب الفريق في يونيو الماضي.

وقال بروس في تصريحات للموقع الإلكتروني لنادي نيوكاسل: أمامنا تحدٍ كبير، لكنني وأعضاء الجهاز المعاون مستعدون لهذا التحدي، سنقدم كل ما لدينا من أجل أن نضمن للجماهير فريقا ناجحا يفخرون به.

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وأنهى نيوكاسل الموسم الماضي في المركز الثالث عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان قد عانى كثيرا خلال الموسم للابتعاد عن مراكز الهبوط.

وخلال مسيرته كلاعب، كان بروس، المولود على بعد أميال قليلة من نيوكاسل، تألق كمدافع وقائد لفريق مانشستر يونايتد.

وبات نيوكاسل عاشر فريق يتولى بروس تدريبه، وقد أعرب عن اعتزازه بتولي المهمة وقال في تصريحاته: أنا سعيد وفخور للغاية بتولي منصب المدير الفني لنيوكاسل... إنه النادي الذي كان ينتمي له والدي وكذلك أنا في طفولتي، لذلك فهذه لحظة خاصة لي ولعائلتي.