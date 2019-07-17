شكرا لقرائتكم بارتون يواجه تهمة الاعتداء الجسدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شرطة مقاطعة جنوب يوركشير الإنجليزية يوم الأربعاء أن جوي بارتون لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، يواجه اتهاما بالاعتداء الجسدي، وذلك إثر أحداث وقعت في ممر خروج اللاعبين من الملعب خلال مباراة لفريق فليتوود تاون، الذي يدربه بارتون.

وتتعلق الاتهامات بأحداث وقعت بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز بارنسلي على ضيفه فليتوود تاون 4 - 2 في 13 أبريل الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

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وذكرت الشرطة في بيان أن "بارتون... اتهم بالاعتداء الجسدي"، وأنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة جزئية في التاسع من أكتوبر المقبل.

وكانت تقارير أفادت بإصابة شخص في الوجه إثر اشتباكات في ممر خروج اللاعبين.

وذكرت تقارير أن بارتون، 36 عاما، اللاعب السابق لمانشستر سيتي، كان اشتبك مع دانييل ستيندل مدرب بارنسلي، وهو ما نفاه بارتون "بشدة"، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).