شكرا لقرائتكم بارتون يواجه تهمة الاعتداء الجسدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شرطة مقاطعة جنوب يوركشير الإنجليزية يوم الأربعاء أن جوي بارتون لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، يواجه اتهاما بالاعتداء الجسدي، وذلك إثر أحداث وقعت في ممر خروج اللاعبين من الملعب خلال مباراة لفريق فليتوود تاون، الذي يدربه بارتون.
وتتعلق الاتهامات بأحداث وقعت بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز بارنسلي على ضيفه فليتوود تاون 4 - 2 في 13 أبريل الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.
وذكرت الشرطة في بيان أن "بارتون... اتهم بالاعتداء الجسدي"، وأنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة جزئية في التاسع من أكتوبر المقبل.
وكانت تقارير أفادت بإصابة شخص في الوجه إثر اشتباكات في ممر خروج اللاعبين.
وذكرت تقارير أن بارتون، 36 عاما، اللاعب السابق لمانشستر سيتي، كان اشتبك مع دانييل ستيندل مدرب بارنسلي، وهو ما نفاه بارتون "بشدة"، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
كانت هذه تفاصيل خبر بارتون يواجه تهمة الاعتداء الجسدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.