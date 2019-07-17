الأهلي يستعد للمقاولون بودية البلاستيك بالتتش

صرح مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” مشيرا إلى خوض المارد الأحمر للقاء ودي ضد فريق البلاستيك، والتي ستقام مساء غدا الخميس ضمن استعدادات الفريق لخوض مباريات الدوري المتبقية لحسم اللقب؛ حيث ستقام المباراة في تمام السادسة مساءا ويستضيفها ملعب مختار التتش بمقر النادي.

ويستعد المارد الأحمر لاستئناف مباريات الدوري المتبقية أمام المقاولون العرب والزمالك، والمقرر لهما في 24 و28 يوليو الحالي على الترتيب، بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

وكان المارد الأحمر قد خاض ثلاث منافسات ودية ضمن معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا أمام كل من سوكر سمارت الإسباني والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بـ9 أهداف نظيفة، كما تعادل إيجابيا مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل منهما، وحقق الفوز على فريق أوكام الإسباني بـ7 أهداف نظيفة.