تحذيرات من خالد جلال للاعبي الزمالك قبل حسم الدوري

قام خالد جلال “المدير الفني لنادي الزمالك” بتحذير لاعبيه من الانشغال بالانتقالات خلال الوقت الراهن، مطالبا بالتركيز في مباريات الفريق المتبقية ببطولة الدوري الممتاز لحسم اللقب والتتويج بالبطولة لهذا الموسم 2018 – 2019.

وطالب جلال لاعبي الفريق بالتركيز وعدم الانشغال والتألق في المباريات المتبقية بالبطولة، مشددا على ضرورة تحقيق الفوز في المنافسات المتبقية والتي تقام أمام الإسماعيلي والجونة والنادي الأهلي.

كما قام بتحذير اللاعبين من التواصل مع الوكلاء الذين سيعملون على جلب عروض وهمية الغرض منها تشتيت تركيزهم قبل حسم البطولة، خاصة وأنه يتبقى للفارس الأبيض ثلاث مباريات والتي من المقرر لها في 21 و24 و28 أمام الجونة والدراويش والمارد الأحمر على الترتيب.

ويأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث بجدول الترتيب بـ68 نقطة؛ حيث يحتاج إلى الفوز بالمباريات المتبقية لحسم البطولة، بينما يأتي النادي الأهلي في صدارة الترتيب بـ74 نقطة في حين يتبقى له مواجهتين فقط أمام الزمالك والمقاولون العرب.