رمضان صبحي يخضع للفحص الطبي غدا بسبب آلام العضلة الضامة

صرح النادي الأهلي معلنا عن خضوع اللاعب رمضان صبحي للفحوصات الطبية غدا الخميس، للتعرف على موقفه من حيث المشاركة في لقاء البلاستيك الودي، الذي يخوضه الفريق الأحمر مساء غدا.

وجاء ذلك بعد شكوي اللاعب من آلام العضلة الضامة، مما جعل الجهاز يلجأ إلى خضوع اللاعب للكشف الطبي للتعرف على مدي إصابته والاطمئنان عليه قبل ودية البلاستيك.

وكان لاعبي المارد الأحمر قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات اليوم، على أن يلعب الأهلي مباراة البلاستيك الودية غدا الخميس الموافق 18 يوليو، ضمن استعدادات الأحمر لخوض مباراتي الزمالك والمقاولون في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي يحتل بها الفريق الأحمر صدارة الترتيب ويليه فريق بيراميدز ومن ثم نادي الزمالك.