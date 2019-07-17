الأهلي يجري فحوصات طبية للمصابين قبل تدريبات الفريق

استقر النادي الأهلي على إجراء بعض الفحوصات الطبية للاعبي الفريق المصابين غدا الخميس 18 يوليو الجاري، وذلك بعد عودة بعثة الفريق من المعسكر الخارجي في إسبانيا.

وضمت قائمة مصابي الأهلي الذي من المقرر خضوعهم للفحص الطبي وفقا لما كشف عنه طبيب الفريق “الدكتور خالد محمود” كل من سعد سمير، محمد محمود، شريف إكرامي، وكريم نيدفيد، وذلك للاطمئنان على حالتهم بعد البرامج التأهيلية التي خضع لها اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد المارد الأحمر لخوض لقاء ودي أمام فريق البلاستيك، والذي من المقرر إقامته مساء غدا الخميس، في إطار استعدادات المارد الأحمر لخوض المباريات المتبقية ببطولة الدوري العام والتي سيخوضها أمام الزمالك والمقاولون العرب.