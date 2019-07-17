الزمالك يتلقى عرض إماراتي لرحيل محمد إبراهيم

تلقى نادي الزمالك عرضا إماراتيا عبر أحد الوسطاء للاستغناء عن خدمات اللاعب محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن ما زال اللاعب ينتظر رد مسئولي الفريق الأحمر لحسم قرار رحيله أو الاستمرار بين صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وكان إبراهيم قد شارك بين صفوف الفارس الأحمر في 31 لقاء؛ حيث شارك مع الفريق في 18 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ولعب 9 منافسات بالكونفيدرالية الإفريقية وخاض ثلاث مباريات بالبطولة العربية ولقاء وحيد ضمن منافسات كأس مصر.

ويستعد الفارس الأبيض تحت قيادة خالد جلال لخوض لقاء الجونة، والذي من المقرر له يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ33 ببطولة الدوري العام، والتي يستضيفها ستاد الجونة، ويسعى الفريق الأبيض إلى الفوز باللقاء وخطف الثلاث نقاط والزحف نحو لقب الدوري، خاصة وأن الفريق بحاجة إلى الفوز بالمباريات المتبقية بالبطولة لحسم اللقب.