الإسماعيلي يستعد للزمالك بودية المقاولون العرب

يستعد النادي الإسماعيلي لخوض لقاء ودي أمام المقاولون العرب، والذي من المقرر إقامته عصر اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو، في إطار استعدادا الفريق لخوض لقاء الزمالك المقرر له في 24 يوليو الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بينما يستعد ذئاب الجبل لخوض لقاء الأهلي.

ويستعد الدراويش لخوض لقاء الزمالك والمقرر له بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وكان لاعبي الفريق قد خضعوا لبعض القياسات البدنية للاطمئنان على سلامة اللاعبين وعضلاتهم والتعرف على نسب الدهون والأملاح ومعدلات الحرق والوقوف على ما ينقص اللاعب قبل استئناف البطولات الرسمية عقب أمم إفريقيا 2019.

ويأتي الدراويش في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العام بـ43 نقطة، بينما يقع المقاولون العرب في المركز الخامس بـ48 نقطة، ويتبقى لكل منهما مباراة وحيدة مؤجلة بالبطولة؛ حيث يخوض الدراويش مباراة مؤجلة أمام الزمالك ويخوض ذئاب الجبل مباراته أمام النادي الأهلي والمقرر لهما في 24 يوليو الحالي.