"وقعوا في بعض" ...هاني رمزي يفتح النار على أجيري والأخير يبعث برسالة تهديد له "اسكت وإلا حافتح ملفاتك"

كتب محمد بشاري

فتح هانى رمزى المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى الأول النار على المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة، معددا الأخطاء التى وقع فيها خلال بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتحدث هانى رمزى في أول تصريحات له بعد الخروج المهين من البطولة الأفريقية عن الأخطاء التى وقع فيها الجهاز الفنى وتسبب فى الخروج المهين لمنتخب الفراعنة من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية على استاد القاهرة ووسط الجماهير المصرية.

ومن جانبه، أرسل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، رسالة تحذير لمعاونه في الجهاز المصري هاني رمزي، يهدده بكشف كل الملفات التي تخصه خلال عمله في الفريق الوطني.

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وكان أجيري تلقى تقريرا من أحد معاونيه المصريين بمضمون الاتهامات التي جاءت في حوار هاني رمزي لأحد المواقع الإلكترونية هاجم فيها المدير الفني وعددا من اللاعبين، وهو الأمر الذي أثار استياء وسخط أجيري خاصة أن هاني رمزي لم يبد خلال عمله أي اعتراض من أي نوع على طريقة عمل الجهاز الفني، بل إنه كان شريكا أساسيا سواء في اختيار القائمة أو أي أمور فنية.

وأكد أجيري لوكيل اعماله أنه لن يصمت كثيرا تجاه تلك المهاترات التي تنال منه كمدرب في سوق المدربين، وسيضطر لعقد مؤتمر صحفي عالمي أو إجراء حوار مع أحد أهم القنوات العالمية يكشف فيه كل شيء يخص المنتخب وكل معاونيه، خاصة أنه احترم نفسه وأعلن تحمله المسئوليه كاملة ورحل في هدوء، فما هو الداعي لتشويه صورته وصورة عدد من معاونيه.

وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 أمام نظيره جنوب إفريقيا بعدما استقبل هدفًأ فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التى انتهت بنتيجة 1-0، وأكد رمزى أن معسكر المنتخب الأخير شهد العديد من الخلافات بينه وبين المدير الفنى المكسيكى أجيرى.