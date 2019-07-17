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سوبر كورة يكشف أول خلاف بين الأهلى وبيراميدز فى ملف الصفقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب أول خلاف بين النادى الأهلى وبيراميدز فى ملف الصفقات، المنتظر أن تتم بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم سوبر كورة أنه على الرغم من موافقة الأهلى على إعارة لاعب القلعة الحمراء لبيراميدز ضمن صفقة شراء على جبر، إلا أن هناك خلافا نشب فى الساعات الأخيرة بين الطرفيين.

 

وكان مسئولو الأهلى وبيراميدز اتفقوا على روجوع العلاقات بين الناديين.

 

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ومع اقتراب انتهاء الموسم وفتح باب الانتقالات الصيفية يرغب فريقا الأهلى وبيراميدز فى تبادل اللاعبين خلال هذة الفترة.

 

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