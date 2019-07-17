شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمقاصة يمنح باولن فوافى أجازة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة على منح باولن فوافي مهاجم الفريق الفيومي أجازة لمدة 10 أيام وذلك للسفر إلى بلاده .

ويخوض لاعبو مصر المقاصة التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.

كان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.