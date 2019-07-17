شكرا لقرائتكم خبر عن شيميلس بيكلى ينتظم فى تدريبات المقاصة بعد العودة من إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الإثيوبى شيميلس بيكلى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة، فى تدريبات الفريق الفيومى، وذلك بعد انتهاء الإجازة التى كان قد حصل عليها للسفر إلى إثيوبيا.

ويخوض لاعبو مصر المقاصة التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.

كان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.