المحلة يتعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم صفوفه فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد المدير الفنى تدعيماته بالتعاقد مع ممدوح كيمو وسيد حسن ثنائى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم ، كما تعاقد مع أحمد عبد الله لاعب وسط الداخلية لمدة 3 مواسم . ويسعى مسئولو المحلة إلى التعاقد مع صفقات سوبر على أمل المنافسة على الصعود فى الموسم الذى سيشهد ندية وقوة نظرا لقلة المجموعة بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المجموعات الثلاث إلى 12 فريقا فقط .

محلة

محلة

محلة

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