شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر 48 ساعة قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال السفر إلى الجونة يوم الجمعة المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل على استاد الأخير، والمؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واستقر خالد جلال على خوض تدريبات جماعية عصر الجمعية، فور وصول الفريق، ومن المنتظر أن يرسم المدير الفنى خطة المباراة بعد هذا التدريب ودراسة فريق الجونة بالفيديو.

ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.