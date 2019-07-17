شكرا لقرائتكم خبر عن السويس يتعاقد مع ظهير أيمن القناة ومدافع الشمس فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة محمد هلال مع الثنائى عصام عابدين جناح أيمن القناة وحسن بشندى مدافع الشمس السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف عازفى السمسمية استعدادا للموسم المقبل بالقسم الثانى.

كان منتخب السويس قد تعاقد مع 14 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية واستبعد أربعة لاعبين من قائمة الموسم الماضى لإتاحة أماكن فى القائمة الأولى التى سيتم إرسالها نهاية الشهر الجارى.

حضر توقيع العقود كل من محمد هلال رئيس النادى وسعيد ايدو عضو مجلس الإدارة وأحمد عوض وكيل أعمال اللاعب.

ويحاول ميمى عبد الرازق المدير الفنى للسويس تكوين فريق قوى قادر على مواجهة الأندية أصحاب التاريخ بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى التى من المتوقع أن تشهد صراعا قويا بين اكثر من 9 فرق.