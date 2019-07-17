شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يؤجل ودية البلاستيك 24 ساعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى قرر تأجيل مباراة البلاستيك الودية التى كان مقررا لها غدا الخميس إلى بعد غد الجمعة.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق تدريباته في السادسة مساء غد، بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم الأربعاء عقب العودة من معسكر إسبانيا ، ويستعد الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.

وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.