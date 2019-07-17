شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر قائمة حراس الزمالك بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر سوبر كورة قائمة حراس فريق الزمالك، بالموسم الكروى الجديد، بعد الاستقرار على الصفقات الجديدة المقرر إبرامها وكذلك رحيل أحد الحراس الحاليين ليتاح الفرصة لقيد اللاعبين الجدد. وقرر مسئولو نادى الزمالك الاكتفاء بالتعاقد مع حارس واحد فقط "فوق السن" وهو محمد عواد حارس الإسماعيلى الذى أنهى مسئولو النادى الأبيض الاتفاق معه على التفاصيل الخاصة بانتقاله ويتبقى حسم الأمر بين الناديين وعاد إبراهيم عثمان رئيس قلعة الدراويش مؤخرا من ألمانيا ويتفاوض معه حاليا مسئولي القلعة البيضاء لحسم الصفقة. وستضم قائمة الزمالك فى الموسم الجديد، 5 حراس مرمى بوجود 3 فوق السن وثنائى تحت السن. لمعرفة التفاصيل وقائمة حراس الزمالك بالموسم الجديد اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة ينشر قائمة حراس الزمالك بالموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.