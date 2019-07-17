شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبريم المجرى يقدم نجم يد الزمالك المعار إلى صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نادى فيسبريم المجرى نجم كرة اليد بنادى الزمالك يحيى خالد المعار إلى صفوفه لمدة موسمين، بدءا من الموسم المقبل بعد التعاقد معه مؤخرا، بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم الأخيرة بالدنمارك.

وحضر إلى القاهرة فى شهر مارس الماضى وفد من النادى المجرى يقوده رئيس النادى ومدير عام النادى، وعقدوا جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بحضور حسين لبيب نجم الزمالك الأسبق، والذى كان له دور كبير فى تقريب وجهات النظر، إلى أن تم الاتفاق على إعارة يحيى خالد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد.

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وجاء اختيار نادى فيسبريم ليحيى خالد بناء على ترشيح من الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى للمنتخب الوطنى المصرى السابق، وتعد هذه الخطوة مهمة للاعب الواعد، لاسيما أنها تأتى قبل موسمين من استضافة مصر لبطولة العالم 2021، وبالتالى سيستفيد اللاعب والمنتخب من الناحية الفنية أيضا، حيث يشارك النادى المجرى فى دورى أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة للاعب لاكتساب مزيد من الخبرات.



يحيى خالد