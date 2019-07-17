محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
صرح الفرنسي كلود لو روا المدير الفني السابق لتوجو، وصاحب التجارب الإفريقية العديد بأن الموعد الجديد لأمم أفريقيا حرق اللاعبين الكبار، وأثر بشكل سلبي على مستوى محمد صلاح، وساديو مانى لاعبي ليفربول الإنجليزي.
وقال لو روا الذي شارك في بطولة أمم إفريقيا 9 مرات في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية: "الموعد الجديد للبطولة حرق اللاعبين الكبار".
وتابع: "محمد صلاح عانى من صعوبات خلال البطولة، وبالنسبة لساديو مانى، فقد سجل بالفعل عدد من الأهداف لكنه لم يتألق".
وأضاف: "إنه لاعب رائع، صاحب موهبة كبيرة، لكنك لا يمكن أن تعتبره في كامل الجاهزية من أجل المشاركة في هذه النوعية من البطولة بهذه الدرجة من القوة البدنية والذهنية".
وأقيمت بطولة أمم إفريقيا في الصيف، لأول مرة، بعدما لُعبت لسنوات طويلة بين شهري يناير وفبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة التدريب في أفريقيا يوضح.. لماذا عانى صلاح في أمم إفريقيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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