"جوزيه" يتفوق على "شحاتة" في اختيارات زوار الخليج 365 لخليفة أجيري.. و"البدري" الأكثر رفضًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرحت بوابة الخليج 365 أسئلة ستة على حسابها بـ"فيسبوك" طوال أسبوع كامل حول خليفة المكسيكي خافير أجيرى، المدير الفني السابق للمنتخب. وتضمنت الترشيحات 6 أسماء، هي: حسام حسن، وهيرفي رينار، وحسام البدري، ومانويل جوزيه، وحسن شحاتة، ووحيد خليلوزيتش.

وقد وافق المتفاعلون على ترشيح مانويل جوزيه وحسن شحاتة لتدريب المنتخب، لكن نسبة البرتغالي تخطت المعلم.

ورفض زوار الخليج 365 تولي الرباعي (حسن- رينار، البدري، خليلوزيتش) ليحصل رئيس نادي بيراميدز على أكثر نسبة رفض تخطت الـ80%.