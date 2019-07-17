تقرير.. انتقال البلايلي للأهلي = تهديد لـ3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

رغم تواجد خمسة لاعبين أجانب في قائمة الأهلي، بعد التعاقد مع لاعب الوسط الشاب أليو ديانج، القادم من صفوف مولودية الجزائر فإدارة القلعة الحمراء تخطط لصفقة أجنبية أخرى، خلال سوق الانتقالات الجاري.

الصفقة التي تدور داخل أروقة القلعة الحمراء هي محاولة الحصول على خدمات يوسف البلايلي الظهير الجزائري ولاعب فريق الترجي التونسي.

البلايلي صاحب الـ27 عامًا يُعد الاسم الأبرز داخل فريق الترجي خاصة بعد تألقه مؤخرًا مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بمصر.

الأهلي قد يدخل في صراع حول ضم صاحب الـ27 عامًا في ظل وجود محاولات السد والدحيل القطريين للتعاقد مع لاعب الترجي والذي يمتلك عقدًا مع فريق "الدم والذهب" حتى الصيف المقبل.

رغبة الأهلي في التعاقد مع البلايلي ستجعل الأحمر يقرر الاستغناء عن لاعب أجنبي في قائمته خاصة بعد تطبيق بند تواجد خمس محترفين في قوائم الأندية المصرية بداية من الموسم المقبل.

وبالطبع سيفكر مسئولو الأهلي في الاستغناء عن أحد من اللاعبين الأجانب في قائمته وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- معلول يضمن البقاء

بالنظر للوضع الحالي داخل فريق الأهلي فإن الدولي التونسي علي معلول قد يكون من ضمن الأسماء التي ضمنت التواجد داخل الفريق لعدة أسباب.

السبب الأول هو أن معلول يُعد من العناصر الأساسية داخل الفريق الأحمر خاصة بعد تعيين مارتن لاسارتي القيادة الفنية لفريق الأهلي.

معلول صاحب الـ29 عامًا شارك مع الأهلي خلال هذا الموسم في 32 مباراة بمختلف المسابقات سواء على الصعيد المحلي أو القاري لينجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة تسع تمريرات حاسمة.

أما السبب الذي سيدفع الأهلي لإبقاء معلول وهو تجديد الإدارة الحمراء عقد اللاعب مؤخرًا حيث من المقرر أن ينتهي عقد الدولي التونسي في صيف 2022.

Advertisements

ليس معلول فقط الذي ضمن البقاء في الأهلي خلال الموسم المقبل إنما بالطبع أليو ديانج سيكون من بين العناصر الأجنبية في الفريق بالموسم المقبل نظرًا لانضمامه مؤخرًا من الدوري الجزائري.

- صراع ثلاثي

انضمام البلايلي أو صفقة أجنبية أخرى للأهلي سيكون وقتها هناك صراع ثلاثي بين النيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو من أجل الاستغناء عن أحد منهم في الفترة المقبلة.

البداية من أجايي حيث يمتلك صاحب الـ23 عامًا عقدًا يربطه بالأهلي حتى صيف 2022 إلا أنه قد يرى نفسه خارج جدران النادي في الفترة المقبلة خاصة أن مركز الجناح يوجد به عدة عناصر.

لكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن أجايي منذ عودته من الإصابة استطاع أن يشارك مع الفريق في 20 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدف وحيد.

أما الجناح الأنجولي جيرالدو والقادم من صفوف أول أغسطس الأنجولي لم يستفد منه الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا نظرًا لقيده في القائمة بالأفريقية مع فريقه السابق.

اللاعب الأنجولي استطاع في نصف موسم فقط أن يسهم في تسعة أهداف خلال 17 مباراة بواقع تسجيله ثلاثة أهداف وصناعته لست تمريرات حاسمة.

الاسم الثالث في الفريق والذي قد يكون خارج حسابات لاسارتي في الموسم الجديد وهو المهاجم وليد أزارو لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

صاحب الـ24 عامًا لديه عقد مع الأهلي حتى 2021 حيث استطاع أن يقدم موسمًا مميزًا مع الفريق خلال النسخة السابقة من بطولة الدوري بعدما حسم لقب الهداف لصالحه بستيجله 18 هدفًا في 30 مباراة.

أزارو كان قد تلقى عرضًا من الدوري الصيني وتحديدًا من فريق هيبي شينا فورشن في صفقة قدرت بـ9.5 مليون جنيه إسترليني إلا أن الأهلي تمسك بتواجد اللاعب المغربي من بين صفوفه.

أرقام أزارو تراجعت بعض الشيء خلال هذا الموسم حيث سجل سبعة أهداف فقط وصنع أربعة في 26 مباراة بمختلف البطولات الأمر الذي جعله يتعرض للعديد من الانتقادات.