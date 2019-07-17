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مانشستر يونايتد يضع شرطاً تعجيزياً للتخلي عن بوغبا

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Alaa Ali 0 تبليغ

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كشفت صحيفة ماركا أن تعنت إدارة نادي مانشستر يونايتد بشأن مطالبها المادية للاستغناء عن خدمات نجم وسط الفريق، الفرنسي بول بوغبا، يجعل من الصعب على الاستمرار في المفاوضات للتعاقد معه.

وذكرت ماركا أن اليونايتد يتمسك بالحصول على 200 مليون يورو لبيع بوغبا (26 عاماً)، الأمر الذي يزيد من صعوبة المفاوضات، خاصة مع اقتراب 8 أغسطس (آب) المقبل، آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن رحيل بوغبا عن “الشياطين الحمر” أصبح أمراً صعب المنال، مشيرة إلى أن المدير الفني للفريق “الملكي”، زين الدين زيدان، أصبح يعتبر من الصعب للغاية إبرام الصفقة، خاصة مع رفض إدارة مانشستر التفاوض وكذلك للقيمة المرتفعة التي وضعتها للاستغناء عن الفرنسي.

وتبلغ القيمة السوقية لبوغيا حالياً 100 مليون يورو، ويستمر عقده مع مانشستر الذي انضم إليه في 2016 قادماً من يوفنتوس حتى صيف 2021.

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