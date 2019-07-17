الحبسي يعلن الرحيل عن الهلال

أعلن العماني علي الحبسي حارس مرمى فريق الهلال رحيله عن صفوف النادي السعودي لكرة القدم بعد، عامين أمضاهما في صفوفه، وذلك عبر مواقع التواصل اليوم الأربعاء.

وظهر الحارس البالغ من العمر 37 عاماً في شريط إلى جانب زميله السعودي محمد الشلهوب من معسكر الفريق في النمسا، وقدم الشكر لمشجعي الهلال الذين دعموه في مسيرته.

وقال الحبسي: “السنتان اللتان قضيتهما مع الجماهير التي أسعدتني ستكون ذكرى كبيرة في قلبي لسنوات طويلة”.

وتوجه الشلهوب بالقول للحبسي: “الله يوفقك ويسعدك، سنشتاق إليك”.

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وبحسب التقارير، غادر الحبسي معسكر “الزعيم” السعودي بعدما حصل من إدارته على الضوء الأخضر لدراسة عروض مقدمة.

وانضم الحبسي للهلال في يوليو (تموز) 2017، وخاض منذ ذلك الحين 44 مباراة، استقبلت خلالها شباكه 47 هدفاً، واحتفظ بشباكه نظيفة في 11 مباراة، وأحرز لقبي السوبر المحلية 2018، والدوري المحلي للعام ذاته.

وخسر الحبسي مركزه الأساسي في الهلال خلال الموسم الماضي لصالح عبدالله المعيوف.