نجم الأهلي والزمالك السابق : المنتخب خذل الشعب المصري وأرشح حسن شحاتة

أكد جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق أن المنتخب خذل الجمهور المصري بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر. وقال عبد الحميد في تصريحات لقناة " تايم سبورت " : منتخب مصر خذل الشعب المصري وأحزننا كثيرًا بعد أن ودع البطولة المقامة على أرضه وبين جمهوره ". بعد أن ودع البطولة المقامة على أرضه وبين جمهوره ". وأضاف لاعب الأهلي والزمالك السابق : " مصر نظمت بطولة رائعة والجماهير المصرية أثبتت حضورها في المدرجات بشكل رائع ". ويري عبد الحميد أن المدرب الأنسب للمنتخب في الفترة الحالية هو " المعلم " حسن شحاتة مؤكدًا أن المدرب الوطني هو الأنسب لهذه الفترة. الأنسب للمنتخب في الفترة الحالية هو " المعلم " حسن شحاتة مؤكدًا أن المدرب الوطني هو الأنسب لهذه الفترة. يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة أمم افريقيا مبكرًا بالخروج من دور الـ 16 على يد منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الوقت القاتل، مما جعل هاني أبو ريدة يعلن استقالته وإقالة الجهاز الفني بقيادة خافير أجيري.

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