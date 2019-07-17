رسميًا.. فيسبريم المجري يعلن استعارة يحيى خالد لاعب يد الزمالك

أعلن نادي فسيبريم المجري، اليوم الأربعاء، عن استعارة يحيى خالد لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك لمدة موسمين، وقدم النادي المجري يحيى خالد لوسائل الإعلام صباح اليوم، بعدما وصل اللاعب إلى المجر لإتمام إجراءات التعاقد.

واختار نادى فيسبريم يحيى خالد بناء على ترشيح من الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني لكرة اليد، والذي أعجب بأداء اللاعب خلال مشاركته مع

المنتخب في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك، وحضر بعدها وفد من النادي المجري وأتم الاتفاق مع كل التفاصيل مع مسئولي نادي الزمالك.

من جانبه أعرب يحيى خالد عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدا أنها خطوة مهمة في مسيرته مع كرة اليد، وأعرب عن أمله في أن يحالفه التوفيق

في تجربته الجديدة ويحقق أكبر استفادة فنية نظرا لأهمية المرحلة المقبلة التي تشهد مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية في تونس يناير 2020، وكذلك استضافة مصر لبطولة العالم للرجال 2021، وتوجه يحيى خالد بالشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور لحرصهم على أن يخوض تجربة الاحتراف، وتمنى التوفيق لفريق اليد بنادي الزمالك في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي فيسبريم المجري هو وصيف بطل أوروبا، ويقوده الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة اليد.