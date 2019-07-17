نتائج قرعة الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 و كأس آسيا 2023

أقيمت صباح اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدور الثاني من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 و كأس اسيا الصين 2023 فى مقر الأتحاد الاسيوى لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأسفرت القرعة عن المجموعات الأتيه :
المجموعة الأولى : (الصين ، سوريا ، الفلبين ، مالديف ، جوام ).
المجموعة الثانية : ( أستراليا ، الأردن ، تايوان ، الكويت ،نيبال ).
المجموعة الثالثة : (أيران ، العراق ، البحرين ، هونج كونج ، كمبوديا) .
المجموعة الرابعة : (السعودية ، أوربكستان ، فلسطين ، اليمن ، سنغافورة ).
المجموعة الخامسة : ( بنجلاديش ، عمان ، الهند ، أفغانستان ، قطر).
المجموعة السادسة : (اليابان ، قيرغيزستان ، طاجيكستان ،ميانمار ، منغوليا ).
المجموعة السابعة : (الأمارات ، فيتنام ، تايلاند ، ماليزيا ، أندونسيا ).
المجموعة الثامنة : ( كوريا الجنوبية ، لبنان ، كوريا الشمالية ، تركمانستان ، سيريلانكا ).
تحتوى القرعة على40 منتخباً تم تقسيمهم الى 8 مجموعات وتكونات كل مجموعة من 5 منتخبات وستكون المنافسة بنظام الدورى وفقاً الى التصنيف الصادر عن الأتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".
من المقرر أن تبدأ منافسات الدور الثانى خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 حتى 9 يونيو 2020 .
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