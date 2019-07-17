نتائج قرعة الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 و كأس آسيا 2023

أقيمت صباح اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدور الثاني من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 و كأس اسيا الصين 2023 فى مقر الأتحاد الاسيوى لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت القرعة عن المجموعات الأتيه :

المجموعة الأولى : (الصين ، سوريا ، الفلبين ، مالديف ، جوام ).

المجموعة الثانية : ( أستراليا ، الأردن ، تايوان ، الكويت ،

نيبال ).

المجموعة الثالثة : (أيران ، العراق ، البحرين ، هونج كونج ، كمبوديا) .

المجموعة الرابعة : (السعودية ، أوربكستان ، فلسطين ، اليمن ، سنغافورة ).

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المجموعة الخامسة : ( بنجلاديش ، عمان ، الهند ، أفغانستان ، قطر).

المجموعة السادسة : (اليابان ، قيرغيزستان ، طاجيكستان ،

ميانمار ، منغوليا ).

المجموعة السابعة : (الأمارات ، فيتنام ، تايلاند ، ماليزيا ، أندونسيا ).

المجموعة الثامنة : ( كوريا الجنوبية ، لبنان ، كوريا الشمالية ، تركمانستان ، سيريلانكا ).

تحتوى القرعة على40 منتخباً تم تقسيمهم الى 8 مجموعات وتكونات كل مجموعة من 5 منتخبات وستكون المنافسة بنظام الدورى وفقاً الى التصنيف الصادر عن الأتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

من المقرر أن تبدأ منافسات الدور الثانى خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 حتى 9 يونيو 2020 .