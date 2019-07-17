رسميًا.. المحلة يضم ثنائي سيراميكا ومدافع الداخلية

أنهى مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة إبراهيم صادق إجراءات التعاقد رسميًا مع ثنائي سيراميكا كليوباترا محمد ممدوح شهرته "كيمو" فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم وسيد حسن صانع ألعاب الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. لمدة موسم واحد. كما أنهت لجنة التعاقدات رسميًا تعاقدها مع أحمد عبدالله لاعب نادي الداخلية السابق . وحضر الثلاثى إلى مقر النادى، صباح اليوم، وقاموا على توقيع عقود الانتقال إلى صفوف الفلاحين بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية بحضور حسام عزو نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة وخالد عيد المدير الفني للفريق وطه السيد مدير الكرة بالنادى ووكلاء اللاعبين. الانتقال إلى صفوف الفلاحين بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية بحضور حسام عزو نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة وخالد عيد المدير الفني للفريق وطه السيد مدير الكرة بالنادى ووكلاء اللاعبين. أشاد خالد عيد، المدير الفني للفريق، بإمكانيات الثلاثى واعتبرهم إضافة قوية للفريق الموسم المقبل.

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