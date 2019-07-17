ريال مدريد يمنح نابولي الفرصة الأخيرة في صفقة رودريجيز

منحت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني نظيرتها في نابولي الإيطالي الفرصة الأخيرة من أجل الإنتهاء من التعاقد مع خاميس رودريجز، خلال الأسبوع المقبل.
وأكدت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ريال مدريد لم يحذر نابولي فقط، ولكنأيضًا أعطى خاميس رودريجز، ووكيل أعماله خورخى مينديز، مهلة أسبوع من أجل اتخاذ قرار مناسب.
وأكدت الصحيفة أن النادي الإيطالي إذا لم يتخذ خطوة جادة لإنهاء التعاقد معرودريجز، سيوافق النادي الملكي على عرض أتلتيكو مدريد.
ولا يرغب فلورنتينو بيريز في بيع خاميس إلى أتلتيكو مدريد، ذلك بسبب تعاقد الروخيبلانكوس مع ماركوس لورينتي، في بداية الإنتقالات الصيفية، ولكن يريد بيريز التخلص من خاميس، من أجل الإستفاده من مبلغ بيع اللاعب الكولومبي، للتعاقد مع بوب بوجبا.
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