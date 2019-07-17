بعد العودة من معسكر إسبانيا.. الأهلي يفحص اللاعبين المصابين

يقوم الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الخميس، بإجراء فحص للاعبين المصابين عقب العودة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في إسبانيا.
وتشمل قائمة المصابين المقرر فحصهم غدا كلا من شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود؛ بهدف الوقوف على حالتهم بعد انتظامهم في برامجالتأهيل الخاصة بهم خلال الفترة الماضية .
ويلعب الأهلي مباراة ودية غدا الخميس ، أمام فريق البلاستيك، في إطار المباريات الودية التي يخوضها استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام بطولة الدوري .
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