سيد عبدالحفيظ: الأهلي جاهز لمواجهتي المقاولون والزمالك

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهتي المقاولون والزمالك في ختام بطولة الدوري، بعد أن حقق الجهاز الفني أهدافه من المعسكر الخارجي، بوصول اللاعبين إلى أفضل جاهزية على كافة المستويات؛ استعدادا للمرحلةالمهمة المقبلة والتي تشهد حسم بطولة الدوري.
وأوضح أن الجهاز الفني كان لديه أهداف محددة تتوافق مع طبيعة المرحلة المهمة، وركز خلالها على الجوانب النفسية والبدنية والخططية بشكل متوازن،بهدف حسم بطولة الدوري التي تمثل أهمية كبيرة للنادي والجماهير.
وأشار إلى أن الفريق خاض عددا من المباريات الودية وتم تجربة العديد من الأمور الخططية، واطمأن الجهاز الفني على كافة اللاعبين وجاهزيتهم التامة للمباريات المقبلة، مشيدا بالالتزام الشديد من جانب اللاعبين وحالة التركيز من أجل تحقيق بطولة الدوري.
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