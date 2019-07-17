فحص طبي يحدد موقف رمضان صبحي من المشاركة في ودية الأهلي والبلاستيك

يخضع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي غدا الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في ودية البلاستيك التي يخوضها الفريق مساء نفس

اليوم.

وكان اللاعب قد اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، ما دفع الجهاز لإخضاعه للفحص الطبي

للاطمئنان عليه.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء على أن يخوض الفريق مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، في إطار الاستعداد لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام بطولة الدوري العام.