أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأول سيخوض مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، في إطارالاستعداد لاستئناف بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب مختارالتتش بمقر النادي بالجزيرة.
وكان الأهلي قد خاض عددا من المباريات الودية، خلال المعسكر الخارجي بإسبانيا؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات البطولة التي يتصدر ترتيبها.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. الأهلي يواجه البلاستيك وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.