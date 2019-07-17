غدًا.. الأهلي يواجه البلاستيك وديًا

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأول سيخوض مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، في إطار

الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب مختار

التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان الأهلي قد خاض عددا من المباريات الودية، خلال المعسكر الخارجي بإسبانيا؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات البطولة التي يتصدر ترتيبها.