لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم

قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء عقب وصول بعثة الفريقمن إسبانيا مساء أمس الثلاثاء بعد ختام معسكر الإعداد الخارجي.
وقرر لاسارتي منح اللاعبين إجازة لمدة ٢٤ساعة؛ للحصول على قسط من الراحة، بعدما شهدت الأيام الماضية تدريبات بدنية وخططية مكثفة خلال المعسكر .
ويستعد الفريق لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري خلال الأيام المقبلة.
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