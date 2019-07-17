شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يرشح " البدرى وجلال والعميد" لتولى قيادة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن منتخب مصر يحتاج تعيين مدير فنى قوى يتميز بشخصية قوية فى القيادة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى .

ورشح بلال فى تصريح لـ الخليج 365 عددا من الأسماء لتولى قيادة الفراعنة فى المرحلة المقبلة وأبرزها ، حسام البدرى وحسام حسن وإيهاب جلال .

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و قال بلال إن منتخب مصر يحتاج مدير فنى كفؤ ولديه قدرة حقيقية على تكوين فريق ، مشيرا إلى أن المنتخب يحتاج إلى بناء من أول و جديد .

وودع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات تحت قيادة أجيرى، الذى تمت إقالته عقب وداع المنتخب لكان 2019 مباشرة.