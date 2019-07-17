شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يضم الأهلى مهاجمين أجانب فى انتقالات الصيف الجارية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال ملف تعاقد الأهلى مع مهاجمين جدد يُشغل كثيرون فى القلعة الحمراء وخارجها، خاصة أن هناك العديد من جماهير الفريق التى ترى أن الأحمر يحتاج حالياً مهاجما قوياً يقود هجوم الفريق فى الموسم الجديد.

فى التقرير التالي نطرح بعض التساؤلات التى فرضت نفسها على الكثيرين فى القلعة الحمراء وإلى التفاصيل:

س: هل يتفاوض الأهلى مع مهاجمين محليين حالياً؟

ج: حسب المعلومات الواردة من القلعة الحمراء فإن المفاوضات مع حسام حسن مهاجم سموحة توقفت حالياً رغم أنها وصلت لمراحل متقدمة في فترات سابقة.

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س: ماذا عن المهاجمين الأجانب المُرشحين للأهلى؟

ج: هناك أكثر من مهاجم ويأتى فى مقدمتهم موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى الذى قدم عروض جيدة مع ناديه الموسم الماضى.

س: ماذا عن مفاوضات الأهلى مع موليكا؟

ج: جادة ويرغب الأهلى فى التعاقد معه لكن هناك عدة أمور ستُحدد الصفقة يأتى فى مقدمتها قرار اتحاد الكرة باعتبار لاعبى شمال أفريقيا "مصريين" ففى هذه الحالة سيكون من الممكن أن يضم الأهلى مهاجماً أجنبياً على أن يتم اعتبار التونسى على معلول أو المغربى وليد أزارو لاعباً مصرياً بجانب إعارة أحد لاعبى الأجانب الحاليين.

هل من الممكن أن يرحل أحد مهاجمى الأهلى الحاليين؟

ج: نعم.. من الممكن أن يرحل وليد أزارو أو عمرو جمال وقد يرحل الثنائى فى ميركاتو الصيف الجارى.