شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الأزمة مع الزمالك ..الأهلى يضم أحمد اسماعيل لقائمة السلة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسل فريق سلة الأهلى القائمة المبدئية للفريق فى الموسم الجديد إلى اتحاد كرة السلة ، والتى تتضمن اسم أحمد إسماعيل الوافد الجديد من دورى الجامعات الأمريكية .

وكشف مصدر بالجهاز الفنى بالفريق الأحمر أن القائمة تم إرسالها للاتحاد يوم 13 يوليو الجارى، وتتضمن اسم أحمد إسماعيل مع باقى لاعبى الفريق ، تحسبا لضمه وقيده فى سجلات النادى بالاتحاد .

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وأعلن النادى الأهلى عن التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الزمالك السابق و المحترف بدورى الجامعات الأمريكية ، فتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد اللعبة لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب، وقرر مسئولو الاتحاد تحويل الأزمة إلى لجنة شئون اللاعبين.

كان حسين البشبيشى رئيس لجنة شئون اللاعبين أكد انه سيتم الت فى الأمر وفقا للوائح و القوانين الخاصة بانتقال اللاعبين ، و بين الأندية ، بعد دراسة الاوراق و المستندات التى يتقدم بها أطراف الازمة .