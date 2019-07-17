شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص رمضان صبحى غداً بسبب آلام العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رمضان صبحى لاعب الأهلى لفحص طبى، غداً الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى ودية البلاستيك التى يخوضها الفريق مساء نفس اليوم.

وكان اللاعب قد اشتكى من آلام بسيطة فى العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، ما دفع الجهاز لإخضاعه للفحص الطبى للاطمئنان عليه.

وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء على أن يخوض الفريق مباراة ودية غدا الخميس أمام فريق البلاستيك، فى إطار الاستعداد لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك فى ختام بطولة الدورى العام.