شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يتأهل إلى دور الـ 64 ببطولة العالم للسلاح بالمجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تأهل محمد محسن لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى دور الـ64 الرئيسى ببطولة العالم المقامة فى المجر فى منافسات سلاح الشيش، التى تستمر إلى يوم 20 يوليو الجارى.
وجاء تأهل محسن إلى هذا الدور بالفوز على لاعب أستراليا بنتيجة 15 / 9 فى دور الـ 64 التمهيدى.
وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.
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