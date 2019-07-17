شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإسماعيلى يضع شروطا تعجيزية لانتقال مدافعه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادى الإسماعيلى شروط انتقال محمود متولى، مدافع الفريق، لصفوف النادى الأهلى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ودخل النادى الأهلى فى مفاوضات مكثفة مع الإسماعيلى، طوال الفترة الماضية، لإنهاء صفقة محمود متولى، واستغلال انتهاء عقد اللاعب مع الدراويش الموسم المقبل، للحصول على خدماته.

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وعلم "سوبر كورة" أن الأيام الماضية شهدت تكثيف المفاوضات بين الإدارة الأهلاوية ونظيرتها فى الإسماعيلى لإتمام صفقة متولى لتدعيم الدفاع الأحمر فى الصيف.

ووفقا لمصادر مطلعة كشفت تفاصيل المفاوضات بين ناديى الإسماعيلى والأهلى، تضمنت مرحلة التفاوض فرض مسئولو الدراويش شروط تعجيزية من وجه نظر النادى الأحمر، مما يهدد الصفقة.

لمعرفة شروط الإسماعيلى لانتقال محمود متولى لصفوف الأهلى اضغط هنا..