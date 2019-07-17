شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كهربا يتغلب على أزمته بتدريبات فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادى الزمالك صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال قيامه بالتدريبات داخل صالة الجيم، معلقا عليها بكلمة "مود". وتصاعدت وتيرة الأزمة بين الزمالك ومحمود كهربا لاعب الفريق، بعد إعلان الأخير فسخ عقده مع ناديه ومقاطعة تدريبات الزمالك الجماعية، فى إطار الاستعداد لخوض مباريات الجونة والإسماعيلى والأهلى بختام الموسم الحالى للدورى المصرى، وما تبعه من سفر اللاعب إلى تركيا للتفاوض مع نادى دينزلى سبور التركى، بعد التقدم بشكوى ضد ناديه إلى الفيفا لفسخ عقده. وخاض كهربا 192 مباراة فى مسيرته سجل خلالها 66 هدفا وصنع 33 آخرين.

كهربا

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