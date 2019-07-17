شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يؤمن صفقة عاشور من إغراءات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو نادى الزمالك على تأمين صفقة إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المُعار لحرس الحدود، بعد محاولات من جانب الغريم التقليدى النادى الأهلى، للظفر بالصفقة قبل أبناء ميت عقبة.

وينهى نادى الزمالك صفقة ضم إمام عاشور مع ناديى غزل المحلة وحرس الحدود، بالوقت الحالى ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة وسيتم الإعلان رسميا عن التفاصيل خلال الساعات القادمة.

وقام مسئولو الزمالك ببعض الإجراءات لغلق الطريق أمام أى نادى لإغراء إمام عاشور فى محاولة لإفساد الصفقة.

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