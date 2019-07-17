شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: لقب الدورى له أهمية خاصة لدى جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد هانى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على حسم بطولة الدورى، فى ظل الاستعداد القوى من جانب الجهاز الفنى واللاعبين والطموحات التى يملكها الجميع من أجل الفوز باللقب.

وأوضح هانى أن الفريق يستعد بقوة لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك بعد فترة إعداد مميزة خلال معسكر إسبانيا، ونجاح الجهاز الفنى فى تجربة العديد من الأمور الخططية، مؤكدا أنه لا تنازل عن الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير، فى ظل حالة التركيز الشديدة بين الجميع.

وأضاف أن لقب الدورى يمثل أهمية كبيرة للنادى وللجماهير التى اعتادت على الفوز بالبطولات، ومباراتا المقاولون العرب والزمالك تمثلان مرحلة مهمة بعد موسم شاق للغاية شهد العديد من العقبات والظروف الصعبة.

وأوضح أن لقاء المقاولون العرب هو ما يشغل تفكير الجميع حاليا خاصة أنه فريق محترم ويضم عناصر مميزة ولديه طموح الفوز، وهو ما يستلزم استعدادا خاصا للمباراة، خاصة أن الأهلى يحترم جميع المنافسين، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز فى هذه المباراة وحسم اللقب مبكرا.

وقال هانى أن عودة الاهلى إلى المنافسة واحتلال صدارة جدول الترتيب، رغم تأخره فى الأسابيع الأولى للمسابقة بسبب بعض الظروف الطارئة، دليل نجاح للفريق، لكن شهادة النجاح الحقيقية تتمثل فى التتويج بالدورى من أجل إسعاد الجماهير وتعويضها عن خسارة دورى أبطال إفريقيا.

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وتحدث اللاعب عن المنافسة بين اللاعبين، مؤكدا انها ظاهرة صحية وإيجابية للغاية فى أى مجال لأنها تدفع الجميع للاجتهاد وإخراج أفضل ما لديهم، مؤكدا انه استفاد منها على الصعيد الشخصى ،خاصة انه يتنافس مع لاعبين كبار بحجم احمد فتحى وباسم على، وهو ما يمنح الجهاز الفنى للفريق خيارات متعددة للوصول لأفضل مستوى.

وأشار هانى إلى أنه يفضل اللعب فى مركزه بالجبهة اليمنى، لكنه جاهز للمشاركة فى أى مركز يخدم الفريق واعتاد على أن يكون جاهزا للتوظيف فى أى مكان وفقا لرؤية الجهاز الفنى، وقد اجتهد بشكل كبير خلال مشاركته فى مركز قلب الدفاع ،خاصة أنه لاعب محترف ويقدر جيدا قيمة قميص النادى الذى يدافع عنه، والجهاز الفنى يعرف قدرات كل لاعب ويعمل من أجل مصلحة الفريق بشكل عام.

وأضاف أن الأهلى يسعى بكل قوة من أجل الفوز بالبطولات التى يشارك بها، خاصة بطولة دورى أبطال إفريقيا التى تأتى على رأس الأهداف المطلوب تحقيقها فى الموسم الجديد، معربا عن ثقته فى تحقيق هذا الهدف فى ظل دعم الجماهير الكبير ومساندتها للفريق، إلى جانب الروح والإصرار لدى جميع اللاعبين على حصد البطولة الغائبة منذ عدة سنوات.

وعن حلم الاحتراف قال إنه بالتأكيد حلم مشروع لكل لاعب يسعى لكتابة تاريخ مميز لنفسه، لكن تركيزه الآن منصب فقط على النادى الأهلى والمساهمة فى حصد البطولات وكتابة تاريخ كبير، وفى حالة تلقيه اية عروض، فسيكون الأمر فى يد إدارة النادى ووفقا لمصلحة الأهلى، خاصة أن تواجده مع الفريق الأول ووسط أبرز لاعبى الجيل الحالى فى سن مبكرة يعتبر إنجازا كبيرا له، ومسئولية يتطلع بالاجتهاد والعمل حتى يصبح على قدرها.

وتطرق إلى غيابه عن المنتخب الوطنى خلال الفترة الماضية لافتا إلى أن ارتداء قميص منتخب مصر شرف كبير وطموح يسعى إليه أى لاعب، وهو يجتهد ويقاتل من أجل الانضمام له، وكان يتمنى التواجد فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه يحترم وجهات النظر، وكان يتمنى تتويج مصر بلقب البطولة.

وشدد هانى على أن جماهير النادى الأهلى هى أكبر دافع للفوز والمحرك الأساسى للاعبين، متمنيا أن تستمر فى دعمها، وتعود إلى المدرجات لتمنح الفريق القوة الحقيقية التى تساعده على الفوز بالبطولات والألقاب.