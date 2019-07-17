سوبر كورة يكشف تفاصيل اجتماع الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو ناديى الزمالك وبيراميدز، جلسة خاصة غدا الخميس، لحسم تفاصيل الصفقات التبادلية، بين الناديين، المنتظر إبرامها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ويكشف سوبر كورة، عن تفاصيل الصفقة المنتظر إبرامها بين مسئولي ناديى الزمالك وبيراميدز، حيث يرغب مسئولو القلعة البيضاء فى التعاقد مع 4 لاعبين من بيراميدز، كما يسعى الأخير لتدعيم صفوفه بلاعبين من ميت عقبة.

وجهز نادي الزمالك قائمة تضم 5 لاعبين لطلب التعاقد معهم من بيراميدز مع الترحيب برغبة الأخير بخصوص التعاقد مع لاعبان من القلعة البيضاء، مع تحديد القيمة المالية التى سيسددها النادي الأبيض وفقا للاتفاق النهائى الخاص باللاعبين المنتظر انتقالهم من بيراميدز لقلعة ميت عقبة.

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